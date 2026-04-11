ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ 10 ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ : ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಸೂದೆ ಬಾಕಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆಯಾ? ಇವಿಎಂ ಬೇಡ, ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸರ್ಕಾರದ ಹಠಕ್ಕೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಕಿತದ ಅಡ್ಡಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು 11 ಪ್ರಮುಖ ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ, ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ' ಮಾತ್ರ ಈಗ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ..
ಸರ್ಕಾರ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ 11 ಬಿಲ್ಗಳ ಪೈಕಿ 'ಇವ ನಮ್ಮವ' ಅಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಮಸೂದೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂ ಬದಲು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪತ್ರ ಬಳಸುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಭವನದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)
ವಿಧೇಯಕ-2026. ಏನಿದು ತಿದ್ದುಪಡಿ.. ?
ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂ ಬದಲು ಮತಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ. ಪಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ.
'ಇವ ನಮ್ಮವ' ವಿಧೇಯಕ (ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆ ತಡೆಗೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು). ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ (ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ). ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಮಸೂದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಕಿತ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆ ತಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬಿಲ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಂಕಿತ ಹಾಕುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ...