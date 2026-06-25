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ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೀಗ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ (BESCOM) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಕಟ್ (BESCOM Holiday Cut) ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 25, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:35 PM IST
ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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