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ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ತಾತ

Grandfather gave a gift worth: ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ನೀಡುವ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಯಂದಿರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಡುಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.....
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 15, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:30 PM IST
ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ತಾತ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ತಾತ
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