Grandfather gave a gift worth: ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ನೀಡುವ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಯಂದಿರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಡುಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.....
ಹೌದು ಜಮೀನಿದ್ದರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ತೋಟ ಮಾಡಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅಡಕೆ ಫಸಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಬ್ಬಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡು ಪ್ರಭೇದದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಟಿ.ಎಸ್. ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಮ್ಮಗಳು 'ಆರ್ವಿ'ಯನ್ನು ಈ ಕಿರುಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಇವರು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬದುಕುತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 61 ಪ್ರಭೇದದ ಮರಗಳ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಗಾಳಿಮರ, ಬುಗರಿ, ಕದಂಬ, ಪೆಥೋಡಿಯಾ, ಬೆಟ್ಟದನೆಲ್ಲಿ ಹೊಂಗೆ, ಕಕೈ, ಮಹಾಗನಿ, ದೂಪ, ಹೊಳೆಮತ್ತಿ, ಹಿಪ್ಪೆ, ನೇರಳೆ, ಚಟ್ಟೆ, ಬನ್ನಿ, ಅಂಟುವಾಳ, ಹಲಸು, ಹೆಬ್ಬೇವು, ಅಂಜೂರ, ನೋನಿ, ಆಲ, ಬಸವನಪಾದ, ಬೂರಗ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 61 ಪ್ರಭೇದದ 400 ಮರಗಳೀಗ ಆಕಾಶ ದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿಗೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರದ ಭೂಮಿ ಇಂದು ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ನೂರಾರು ಪ್ರಭೇದದ ಮರಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದೆ. ಪಾರಿಜಾತ, ಹೊಳೆದಾಸವಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ನಿತ್ಯ ಔತಣಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಡು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ, ಹೀಗಾಗಿ, ಏನನ್ನೋ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ವಾಗಲ್ಲ ಕಾಡೇ ನೀಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಮ್ಮೊಗಳಿಗೆ ಕಾಡು ಬೆಳಸಿ ಉಡುಗರೆ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜ .ಅಜ್ಜನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆಸ್ಟೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ವಿ ಆಗಾಗ ಬಂದಗಾ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ನಲಿದಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಗಿಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಬದಲು ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಡನ್ನೇ ಬೆಳೆಸಿದ ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ