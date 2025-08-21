ಮಳೆ ಅವಾಂತರ.. ಕಟಾವಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ

ಗದಗ : ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹದವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೆಳೆಯೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗೇ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವರವಾಗಿದ್ದ ಮಳೆರಾಯ, ಕಟಾವಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸುರಿದು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದ್ದಾನೆ.
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಂತಾಗಿರೋ ಜಮೀನು.. ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಪೈರಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಳುಗಳು ಮೆಳಕೆಯೊಡದಿವೆ. . ಕಳೆದ ಕೆಲದಿನದಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆ ರೈತರ ಬದುಕನ್ನೆ ಮೂರಾಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಕಟಾವಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೆಸರು ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆನೆಯಲ್ಲೇ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿವೆ. ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕಟಾವು ಮಷಿನ್ ತರುವುದಕ್ಕು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಜಮೀನಗಳು ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳಂತಾಗಿವೆ.
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಂತರ ಸೃಷಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಶೇಂಗಾ, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳು ಸಹ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.
ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೈತರು ಕಣ್ಣಿರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ರೈತ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಳಾದ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೈತರ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿದೆ.
