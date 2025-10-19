English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್..!

ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್..!

ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ಒಬಿಸಿ ಆಯೋಗದ ಮನವಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಪಂದಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩೧ ರವರೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 19, 2025, 08:12 PM IST
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಗರಂ
  • ಯಾಕಿಷ್ಟು ನಿಧಾನ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಾಟೆ
  • ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್

ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ..ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ಒಬಿಸಿ ಆಯೋಗದ ಮನವಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩೧ ರವರೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾಳೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಲಿದೆ..ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾತಿಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಂದು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ ೯೭ ರಷ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಿದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ ೩೭ ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿತ್ತು.ಇಂದು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಒಬಿಸಿ ಆಯೋಗ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು..ಇದೀಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ನಾಳೆಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೩ ರಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು,ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩೧ ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳ ವಿಲೀನ! ಖಾತೆದಾರರ ಹಣದ ಕಥೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್‌ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ

ಇನ್ನು ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ವೇಳೆ ಒಬಿಸಿ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಎಂ ಗರಂ ಆಗಿದ್ರು.ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ‌ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು.ಈ ವೇಳೆ ಆಯೋಗ ಹಾಗೂ ಜಿಬಿಎ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು.ಪದೇ ಪದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ‌ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಿದ್ವು.ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಆಗಿದೆ.ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜನರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಗಣತಿದಾರರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ‌ ಉತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು‌ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮನೆ ಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರದ್ದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ‌ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ‌ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರು ವವರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೂ‌ ಕಷ್ಟ.ಬಂದು‌ಹೋಗುವವರೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ‌ ಗೊಂದಲ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರಣ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು.ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩೧ ರೊಳಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ‌ ಮುಗಿಸಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಾಕೀತು‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಸರ್ವೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ..!

ಇನ್ನು ಇದೀಗ ಶಾಲೆ,ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಣತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಬಳಸಿ ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡವೆಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ.ಅವರ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಸರ್ವೆಗೆ ಬಳಸಿ, ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಳು,ಇನ್ನಿತರೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟುದಿನಗಳಿಂದ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು‌ ನಿರಾಳ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ‌ ಕೆಳ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕೆ ನೇಮಕ ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೨೨ ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರುವ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ‌ ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿಲ್ಲ.ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ‌ ನಿಗದಿತ ಗುರಿ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩೧ ರವರೆಗೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಒಬಿಸಿ‌ ಆಯೋಗ ಬೆಂಗಳೂರು‌ ಸೇರಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ‌ ಮುಗಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ‌ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

Caste CensusCM siddaramaiahKarnataka politicsCaste politics

