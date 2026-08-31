/ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಮರು ನೋಂದಣಿ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ.. Free ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಕಡೆ ಅವಕಾಶ

ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 200 ಯುನಿಟ್ವರೆಗೆ ಫ್ರೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸುವ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಮರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಗಡುವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರೀ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಕಡೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಏಕೆ?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಇಂದೇ (ಆ. 31, 2026) ಕೊನೆ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸುವ Free ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಸರ್ವೆಗೆ ಇವತ್ತೇ ಅಂತಿಮ ಗಡುವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಶುರುವಾದ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆ-ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೂ ಇದರ ಲಾಭ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಯಾರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಂಡಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಕಾಂಗಳಲ್ಲೂ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ:
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕೇವಲ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ನಿಗಮಗಳು ಎಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ - BESCOM, ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ - MESCOM, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ - HESCOM, ಕಲಬುರಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ - GESCOM, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ - CESC ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಕಾಂ ಗಳಲ್ಲೂ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಎಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 70% ರಷ್ಟು ಮುಗಿದಿರುವ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂಧಿಸದ ಹಿನ್ನಲೆ ಇನ್ನೂ ಶೇ. 30 ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೇ ಹೋದ್ರೂ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಸಿಗದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆಪ್ಶನ್ ಮೂಲಕ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಐಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಹಿತ ಮೆಸೇಜ್ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಕ್ಕೆ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸರ್ವೆ ಕೊನೆ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಕಾಂಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ ಗಳಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ವೇಳೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೋಟರ್ ID ಫೋಟೋ, ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡಿ ಮರು ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ವಿದ್ಯುತ್:
ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಜುಲೈ 1ರ ಬಳಿಕ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮರು ನೋಂದಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀಡುವ 200 ಯುನಿಟ್ವರೆಗಿನ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವಿನ್ನೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-