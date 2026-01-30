English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸದನದಲ್ಲಿ "ಲಕ್ಷ್ಮಿ" ಕೆದಕಿದ ಬಿಜೆಪಿ : ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಘರ್ಷಣೆ

ಬಳ್ಳಾರಿಯನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ್ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಪ್ರಕರಣ ಇಂದಿನ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೇ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತು.. ನಿನ್ನೆ ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ ಗಡುಗಿದ್ರೆ, ಇಂದು ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ್ರು. ಅದು‌ ನೀನಾ ನಾನಾ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಹೋಯ್ತು.. ಸದನದಲ್ಲೇ ಗಣಿ ಧಣಿಯರು ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡೋಣ ಎಂಬ ಸವಾಲ್ ಎಸೆಯುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರವೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು. ಹಾಲಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸದನದ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ್ರು.. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಾಕ್ಸಮರಗಳೂ ಹಾಗಾಗ ಬಂದು ಹೋದ್ವು.ಇನ್ನು ಕೊನೆದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ‌ ನಾಯಕರು ಕೆಣಕಿದ್ರು..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 30, 2026, 08:14 PM IST
ಸದನದಲ್ಲಿ "ಲಕ್ಷ್ಮಿ" ಕೆದಕಿದ ಬಿಜೆಪಿ : ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಘರ್ಷಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇಂದು ಸಹ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಣ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಜನವರಿ ಪ್ರೆಬ್ರವರಿಯ ಹಣ ಪಾವಾತಿಯಾಗದೆ 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು 15 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ.. ‌ಸರಕಾರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಹಣ ಹಾಕ್ತಿರಿ ಅಂತ ಅ
ಹೇಳಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಘರ್ಷಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಸಕ್ತ ಅಧಿವೇಶ ನದಲ್ಲೂ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ.. ನಿನ್ನೆ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ರೆ, ಇಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸವಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ್ರು. ಬ್ಯಾನರ್ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳಿಂದಲೇ ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆಯಾಯ್ತು.. ನಮ್ಮ‌ ಮೇಲೂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದ್ವು ಅಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಡಿ : ಪರಿಷತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು‌ಮಾಡಿದ ಸ್ಕೀಮ್, ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಚರ್ಚೆ

ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ‌ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾ ನೀನಾ ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡೋಣ ಎಂಬ ಸವಾಲ್ ಹಾಕುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆಯಿತು. ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮು ಎಂತೆಂತ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಮಾತು ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಆಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೂ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಹೊಡೆಯತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಗಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನ ಹೆದರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಪಾತಾಳ ದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಿದ್ದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗೆಲ್ಲಿಸೋದು ಸೋಲಿಸೋದು ಜನ ಅಂತ ಎದುರು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಸವಾಲ್ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕ ನಾಗೋಕೆ‌ ಹೊರಟಿದ್ದೀರ, ಆದ್ರೆ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ನೂರು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿ ಬಂದ್ರೂ ನೀವು ಅಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕನಾಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ‌  ಶ್ರೀರಾಮುಲು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕ ಅಂತ ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ರು. ಬಳ್ಳಾರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದವರಿಂದ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಆದೇನು ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ ನೊಡಿಯೇ ಬಿಡೋಣ ಎಂದು ನಾಗೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ರು. ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧ, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಾಗ್ತಿದೆ, ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಸ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ರು.. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಕಡತಕ್ಕೆ ‌ಹೋಗಿರುವುದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾಗೇಂದ್ರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿ.ಜೆ.ರಾಯ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇಂದು ಸಹ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು.ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಣ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಜನವರಿ ಪ್ರೆಬ್ರವರಿಯ ಹಣ ಪಾವಾತಿಯಾಗದೆ 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು 15 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ.. ಸರಕಾರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಹಣ ಹಾಕ್ತಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು.

ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಹರಿಹರ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರ್ತಿದ್ದವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು,ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ದಂಧೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವವರು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರೇ. ಯಾಕೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನ ನಾನು ಸದನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಪಿ ಹರೀಶ್ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಕ್ರಮ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ‌ ಮೇಲೆಯೇ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗನ್‌ನಿಂದ ಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಆ*ತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ..! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಸಾವು

ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು, ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಕೆ 20 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ರೋದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ‌ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಗ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲ ಹರಿಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೆಳ ಹಂತದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್, ಹಾಗೂ ಪೇದೆಗಳೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ‌ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದ್ವು.. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಘರ್ಷಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಡುವೆ ಟಾಕ್ ವಾರ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು.. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಎದುರಾದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಕಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕುಟುಕುವ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು.

