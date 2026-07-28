/Gruha Jyothi: ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ತಪ್ಪಬಹುದು

Gruha Jyothi Scheme Eligibility: ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 200 ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅನೇಕ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಕೈತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಹರಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಲವರು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದ ಬಳಿಕ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 10% ಮಿತಿ ಆಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಸಮಸ್ಯೆ?
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಹಿಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಿವರಗಳಿಗೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ 200 ಯೂನಿಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ್ದವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿದ್ದರೆ, ಅದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ 200 ಯೂನಿಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿದರೂ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲ್ಲ!
ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ನ ಹಿಂದಿನ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹಲವರು ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಸಿಗದಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೋದರೂ ಆ ಅರ್ಜಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮುನ್ನ ಏನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
* ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಹಿಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಿವರ ಕೇಳಬೇಕು.
* ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
* ಆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
* ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬಾಡಿಗೆದಾರರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ
ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಕೇವಲ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಹಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ
ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸುವವರು ಹೊಸ ಮನೆಯ ಸ್ಥಳ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ನ ಹಿಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಪಡೆದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.