/ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ: 200 ಯುನಿಟ್‌ ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ 200 ಯುನಿಟ್ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ʼಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆʼಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ʼಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆʼ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಇದನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸರ್ವೇಗೆ ಮುಂದಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ:
ಹೌದು, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಬೆಸ್ಕಾಂ (BESCOM), ಸೆಸ್ಕ್ (CESC), ಮೆಸ್ಕಾಂ (MESCOM), ಹೆಸ್ಕಾಂ (HESCOM), ಜೆಸ್ಕಾಂ (HESCOM) ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (Gruha Jyothi Scheme Revision) ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ, ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಮರು ನೋಂದಣಿ (Gruha Jyothi Re-Registration) ಕಾರ್ಯ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ 200 ಯುನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಗಡುವು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದರೊಳಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ಸರ್ವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮರು ನೋಂದಣಿ ಆಗದ 25 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು:
ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಕಾಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4500 ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 68 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇವಲ 43 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮರು ನೋಂದಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮರು ನೋಂದಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣ:
>> ಕೆಲ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು.
>> ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು.
>> ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರದ ಕೆಲ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು. ಹೀಗಾಗಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ನೋಂದಣಿ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ ಗಳಿಂದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಮರು ನೋಂದಣಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ಸರ್ವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ:
ಇನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಕಂಪನಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಆ ಬಳಿಕ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಯಾರಿಗೆ 200 ಯುನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
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