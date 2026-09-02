/ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.. ನೀವು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದಿದ್ರೆ 200 ಯುನಿಟ್‌ ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್‌ ಕಟ್‌

ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮೊದಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2026ರ ಗಡುವನ್ನು ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2026ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶೇ. 70ರಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳೂ ಕೂಡ 200 ಯುನಿಟ್ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಕರ್ಯ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾಹಿತಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ-ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ:
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಲೆದಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಎಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಎಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೆ-ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು,
ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಉದ್ದೇಶ:
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕಾಂನ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?
ನೀವು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಬೇಕಿರುವ ಆ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳೆಂದರೆ..
* ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
* ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ
* ಮತದಾರರ ವೋಟರ್ ಐಡಿ
* ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
* ಬಾಡಿಗೆದಾರರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್
* ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಎಪಿಎಲ್/ಬಿಪಿಎಲ್)
* ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
ಇಂಹವರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ನೈಜ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮನೆ-ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಸಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮಾಹಿತಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುವ ನಾಗರೀಕರಿಗ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರನ್ನು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಅವರಿಗೆ 200 ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
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