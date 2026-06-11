ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1.31 ಕೋಟಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ 4.30 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಕ್ರಮಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇನ್ನು, 1.95 ಲಕ್ಷ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 1.96 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (IT) ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ (GST) ಪಾವತಿಸುವ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳೆದ 4-5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಹಣ ಎಟಿಎಂ ಮತ್ತು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ..ಮೃತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವಿದ್ದು, ಯಾರೂ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಲ್ಲವೋ ಆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಧಾರ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡದ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡದ 10 ಸಾವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೂ ಹಣ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅನರ್ಹರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆಯಲು ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.