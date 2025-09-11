English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾ*ವು: ಶವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಲೈನ್‌ಮೆನ್ ಅಂದರ್

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಈ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಲೈನ್‌ಮೆನ್, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ, ಆರೋಪಿ ಲೈನ್‌ಮೆನ್‌ನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 11, 2025, 04:44 PM IST
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೀಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ (33) ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಮಿಕ
  • ಈ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ರವಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದಾನೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾ*ವು: ಶವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಲೈನ್‌ಮೆನ್ ಅಂದರ್

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೀಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ (33) ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಮಿಕ. ಇವರನ್ನು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಲೈನ್‌ಮೆನ್ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಎನ್. ಎಂಬಾತ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಮೇಡಿಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ಕೋಳಿ ಫಾರಂವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ರವಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಆದರೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದ ಲೈನ್‌ಮೆನ್ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಏನೂ ಅರಿಯದವನಂತೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡು ದಿನವಾದರೂ ರವಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ, ಆತಂಕಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬುಧವಾರ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಲೈನ್‌ಮೆನ್ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್‌ನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಆತ ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 

ಮೃತ ರವಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್‌ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

