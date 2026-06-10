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  • /ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿವಿ ಕಾರ್ಯಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಮುತ್ತಿಗೆ; ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆ ವೇಳೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ!

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿವಿ ಕಾರ್ಯಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಮುತ್ತಿಗೆ; ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆ ವೇಳೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ!

ತಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಳೆದ 45 ದಿನಗಳಿಂದ ನೌಕರರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ನಿರಂತರ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ವಿವಿಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕುಲಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಹಿಂದೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 10, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:00 PM IST
ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿವಿ ಕಾರ್ಯಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಮುತ್ತಿಗೆ; ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆ ವೇಳೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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