English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಶಿವಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ʼಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯʼ ಅದ್ದೂರಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ

ಶಿವಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ʼಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯʼ ಅದ್ದೂರಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ಶಿವಣ್ಣ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಜಮಾಯಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 6, 2025, 01:18 PM IST
    • ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ನಟನೆಯ ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ
    • ರಾಜಕಾರಣಿ ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಪಲ್ವಂಚಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
    • ಶಿವಣ್ಣ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಆಗಮನ

Trending Photos

ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ... ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌; ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಗುರುದೇವ
camera icon8
Gajkesari Yoga
ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ... ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌; ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಗುರುದೇವ
ಯುವಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ 5 ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ! ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
camera icon9
ASTROLOGY
ಯುವಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ 5 ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ! ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಮತ್ತೆಂದೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಹಿರೋಯಿನ್..‌
camera icon7
jackie shroff
ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಮತ್ತೆಂದೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಹಿರೋಯಿನ್..‌
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟದ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಖಚಿತ
camera icon6
Ketu Transit
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟದ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಖಚಿತ
ಶಿವಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ʼಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯʼ ಅದ್ದೂರಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಹೀರೋ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ನಟನೆಯ ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದಿ, ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಪಲ್ವಂಚಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ಶಿವಣ್ಣ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಜಮಾಯಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆಂಧ್ರದ ಸರಳ, ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ ಕುರಿತು ಬಯೋಪಿಕ್ ಬರಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಟೇಕಾಫ್ ಆಗಲು ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ‌ ಜೀವನದ ಕಥೆಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಬರಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದಾಗ ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತರು ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸರಳತೆ, ನ್ಯಾಯಪರ ದನಿಯಾಗಿರುವ ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಶಿವಣ್ಣ ದಂಪತಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಶಿವಣ್ಣ. 

ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ ಬಯೋಪಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿರ್ವಾಲೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವಲಿಕಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

 

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

ShivarajkumarShivarajkumar movie

Trending News