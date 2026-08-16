ಹಾವೇರಿ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವತಿ ನಿವೇದಿತಾಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನಿವೇದಿತಾ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಚೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದು, ಕೈಕಾಲುಗಳ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವೀಲ್ಚೇರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
MBBS ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿವೇದಿತಾ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ನೆಗಳೂರು ಅವರ ಪುತ್ರಿ ನಿವೇದಿತಾ. ಗದಗದಲ್ಲಿ MBBS ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಓದುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವತಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದ ನಿವೇದಿತಾಳ ಬದುಕು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಪರೂಪದ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನಿವೇದಿತಾಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ಚೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಕೆ ವೀಲ್ಚೇರ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಹಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಮಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ನೆಗಳೂರು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೇ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೀಲ್ಚೇರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ, ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು.
‘ಬದುಕೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದ ವೈದ್ಯರು?
ನಿವೇದಿತಾಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಕೆಯ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭವೂ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಕುಟುಂಬ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ, ಕೊನೆಗೆ ರಾಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ನಿವೇದಿತಾಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ನಂಬಿದೆ.
ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಕುಟುಂಬ
ನಿವೇದಿತಾಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸರಿತ್ತಿ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸುಭುದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಪಡೆದಿದೆ.
ನಿವೇದಿತಾಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಗಳು ಆಕೆಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ನೀಡಿ, ಐದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.
ಮೂರು ವಾರದಲ್ಲೇ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹೇಳಿಕೆ
ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಿವೇದಿತಾಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಐದು ವಾರಗಳ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವೀಲ್ಚೇರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ನಿವೇದಿತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂತಸ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ
MBBS ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ ನಿವೇದಿತಾಳಿಗೆ ಓದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳಿವೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಆ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಸಹಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದೆ.
ನಿವೇದಿತಾಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕುಟುಂಬ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
‘ರಾಯರ ಪವಾಡ’ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ನಂಬಿಕೆ
ನಿವೇದಿತಾಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ ರಾಯರ ಕೃಪೆ ಎಂದು ನಂಬಿದೆ. ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ರಾಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವೇದಿತಾಳ ಕುಟುಂಬದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಒಂದೆಡೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ—ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ನಿವೇದಿತಾಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ.
ಮಗಳ ಬದುಕು ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯ
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವೀಲ್ಚೇರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ನೆಗಳೂರು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೂಡಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿವೇದಿತಾಳ ಕನಸು ಮತ್ತೆ ನನಸಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಕುಟುಂಬದ ಆಶಯ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವೇದಿತಾಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅವರು ರಾಯರ ಕೃಪೆ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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