Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /Tobacco Nicotine Ban:ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್‌ ಮಸಾಲಾ ಬ್ಯಾನ್‌! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

Tobacco Nicotine Ban:ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್‌ ಮಸಾಲಾ ಬ್ಯಾನ್‌! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

Food Safety Karnataka: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ನಿಕೋಟಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಾರಿಗೆ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 12, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:03 PM IST
Tobacco Nicotine Ban:ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್‌ ಮಸಾಲಾ ಬ್ಯಾನ್‌! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಧಕ್ಕೆ: ರಿನೋವೇಶನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಒಡೆದು ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ!
2
3
4
5