/ಗುಟ್ಕಾ ಬ್ಯಾನ್‌ ಓಕೆ.. ಆದರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾರಣ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಂಬಾಕು ಹಾಗೂ ನಿಕೋಟಿನ್ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಿಂದಲೇ ಈ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಗುಟ್ಕಾ ಓಕೆ.. ಸಿಗರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ? : ಗುಟ್ಕಾ ಬ್ಯಾನ್ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಎನ್ನುವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಗುಟ್ಕಾ 'ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಯ್ದೆ (FSSAI) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಆಹಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಾರದೆ ಕೇವಲ 'ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ'ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದ 'ಕೋತ್ಪಾ' (COTPA) ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಕಂದಾಯ, ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಕಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಅಪಾಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಿಗರೇಟ್ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ನಿಷೇಧದ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಅಡಗಿರೋದು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ. ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ. ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಈ 'ಬ್ಯಾನ್'ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಾಗೇ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರೂಪಿಸುವ ಸವಾಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ.