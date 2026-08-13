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ಗುಟ್ಕಾ ಬ್ಯಾನ್‌ ಓಕೆ.. ಆದರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾರಣ

ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗುಟ್ಕಾ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ 'ಟ್ವಿನ್ ಪ್ಯಾಕ್' ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೂ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಏನಿದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು? ಇದರಿಂದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 13, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:20 PM IST
ಗುಟ್ಕಾ ಬ್ಯಾನ್‌ ಓಕೆ.. ಆದರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾರಣ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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