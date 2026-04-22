ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಪತ್ನಿ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ! ಅಣ್ಣ'ನ ಸಮಾನ ಎಂದವಳು ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪತ್ನಿ, ತನ್ನದೇ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರುವ ಘಟನೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 'ನನಗೆ ಮೋಸವಾಗಿದೆ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ' ಎಂದು ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ನಿತೇಶ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿರುವ ನಿತೇಶ್ ಹಾಗೂ ರಂಜಿತಾ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಿತೇಶ್ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನವೀನ್ ಎಂಬಾತನ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ನೇಹದ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿತೇಶ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ರಂಜಿತಾ ಜೊತೆಗೆ ನವೀನ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಾಸವಿದ್ದರು.
ನವೀನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾಗ, ರಂಜಿತಾ ನವೀನ್ ಜೊತೆ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪತಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ರಂಜಿತಾ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಿತೇಶ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಬನಶಂಕರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆದರೂ ಇವರ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಅವನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನ ಎಂದು ಪತಿಯನ್ನು ನಂಬಿಸಿದ್ದ ರಂಜಿತಾ, ಈಗ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಂಜಿತಾ, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 'ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು' ಎಂಬ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಅರ್ಧದಿನ ರಜೆ ಪಡೆದು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಯಕರ ನವೀನ್ ಜೊತೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಕುರಿತು ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ರಂಜಿತಾ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಟವರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಅವಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಅವಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ನಿತೇಶ್ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.