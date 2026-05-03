H5N1 Outbreak: ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ ಕಂಡು ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಿಲುಗಳಲ್ಲಿ H5N1 ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕನ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
Bird flu outbreak News: ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರಘಟ್ಟದ ಮತ್ಕೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊತ್ತಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ನವಿಲುಗಳಲ್ಲಿ H5N1 ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ..!
ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಸೋಂಕು ಹರಡಿರೋ 30 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಪತ್ತೆ..!!
ತುಮಕೂರಿನ ಕೊತ್ತಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನವಿಲುಗಳ ಸಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಿಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ H5N1 ಸೋಂಕು ದೃಢೀಕರಣಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರುವ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಕರೆದು ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಮಕೂರಿನ ನವಿಲುಗಳಲ್ಲಿ H5N1 ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಹರಡುವಿಕೆ ಪಕ್ಷಿ ಜ್ವರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ (AI), ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೋಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಸ್ತನಿಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು.
ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ತಳಿಯಾದ ಏವಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ (AI), ಉಪವಿಭಾಗ H5N1, ಮಾನವರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಐಸಿಎಆರ್/ಎನ್ಐಎಚ್ಎಸ್ಎಡಿ, ಭೋಪಾಲ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ವರದಿಯು, ನವಿಲುಗಳ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 29-04-2026 ರಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ (ಪಿಎಚ್ಸಿ) ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೋಳಿಹಳ್ಳಿ, ಬೈರಸಂದ್ರ, ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸತ್ತ ನವಿಲುಗಳಿಂದ H5N1-ಅವೈನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡವು, ತುಮಕೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ-ವಲಯ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿ:
H5N1-ಅವೈನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ನವಿಲುಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು H5N1 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ವಲಯ (0-3 ಕಿ.ಮೀ.) ಮತ್ತು 3-10 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣ್ಗಾವಲು ವಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 38 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20,432 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜ್ವರ, ILI ಮತ್ತು SARI ಕಣ್ಗಾವಲು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ:
ಮೇಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
>> ಸತ್ತ/ಅಸ್ವಸ್ಥ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ
>> ಜ್ವರ, ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ಮುಂದುವರಿಕೆ
>> ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ
>> ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಹಿಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು (PPE) ಬಳಸಿ
>> ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ (> 80 ಡಿಗ್ರಿ * c)
>> ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ H5N1 ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಈ ಕುರಿತ ಕೇವಲ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ, ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.