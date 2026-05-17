ಹಜ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕೋರ್ (HVC) ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ವಲಸಿಗರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ (KCF) ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸೇವಾ ತಂಡವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಹಜ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಾತ್ರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು HVC ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ:
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ: ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಯಾತ್ರಿಕರು ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್: ಲಗೇಜ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಗಮಿಸುವ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ನೀರು/ಖರ್ಜೂರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಿನಾ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಂತಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಭಾಷೆ: ಸಂಚರಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು.
ಹಜ್ ಕರ್ಮ ದಲ್ಲಿ ತಂಡವು 24/7 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮದೀನಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಬರುವ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಮನ್ನಣೆ: HVC ತನ್ನ ಸಹಾಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
ಬದ್ಧತೆ: ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನಾಯಕತ್ವ: HVC ಪ್ರಮುಖ ತಂಡವು KCF ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ( KCF ) ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ಇಶಾರ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ಹೊರತರುತ್ತಿದ್ದು ಇದೀಗ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಸತತ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಭಿಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.