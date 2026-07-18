/ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ..!

ವಿಜಯನಗರ: ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಜನ್ಮತಾಳಿದ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸದ್ಯ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಕಚೇರಿಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲೂ ಸಹ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೇ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಪುರಸಭೆ ತೆರಿಗೆಗೂ ತತ್ವಾರ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂದಾಜು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹಣವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಮಲಾಪುರ ಪುರಸಭೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 8 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ 1.98 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ! ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ 3.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ಇಂದಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವು ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಉನ್ನತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 72 ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದರೂ, ಸದ್ಯ ಕೇವಲ 35 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿವೆ. ಇನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಲೆಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಿದೆ.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ 800 ಎಕರೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ ರೈತರ ಬದುಕು ಇಂದಿಗೂ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಭೂಮಿ ನೀಡಿ 35 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೌಕರರನ್ನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಖಾಯಂ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆಯಂತಿರುವ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಇಂತಹ ಭೀಕರ ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿತನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸಮರ್ಪಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.