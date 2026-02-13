ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಚಾಲನೆ: ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಾಗರ

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಂಪಿ ನಗರಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಾಗರವಾಗಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿತಾರೆಯರ ಮೆರಗು,ಸಂಗೀತ ರಸದೌತಣ, ಡ್ರೋನ್ ಶೋ, ಎತ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷ.ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ ಕಳೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿವಂಗತ ಎಂಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್,ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಂದನವನದ ತಾರೆಯರ ದಂಡೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್,ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನಿತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್,ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೆರಗು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಹರಿಹರನ್ ತಂಡದಿಂದ ಸಂಗೀತ ರಸದೌತಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.14ರಂದು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ, ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.15ರಂದು ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್, ಮಂಗ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿ ‘ಹಂಪಿ ಬೈ ಸ್ಕೈ ಸಾವಿರ ಡ್ರೋನ್ ಶೋ, ಧ್ವನಿ-ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಬೋಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಎತ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಗೋಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.ಒಟ್ಟು 175 ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.ಹಳ್ಳಿಕಾರ,ಕಿಲ್ಲಾರಿ,ಹೊಂಗಲ ತಳಿಯ ಹೋರಿ ಹಾಗೂ ಎತ್ತುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೈಕಟ್ಟು,ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.ಸ್ವದೇಶಿ ತಳಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಎತ್ತುಗಳ ಮೈಕಟ್ಟು, ತಳಿ,ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಗವಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಗೆದ್ದ ಪ್ರತಿ ಜೋಡಿಗೆ ತಲಾ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೇರಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಂಪಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಭ್ರಮದ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ಪರಂಪರೆ,ಸಂಗೀತ, ಮನರಂಜನೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾದ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.ಮೂರು ದಿನಗಳ ಈ ಮಹೋತ್ಸವ ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.