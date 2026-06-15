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  • /Dharmasthala Case: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿರುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ; ಸಿಟಿ ರವಿ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ

Dharmasthala Case: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿರುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ; ಸಿಟಿ ರವಿ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ

CT Ravi: ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸಿಟಿ ರವಿಯವರು (CT Ravi), ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ (CM DK Shivakumar) ಅವರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 15, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:09 PM IST
Dharmasthala Case: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿರುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ; ಸಿಟಿ ರವಿ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ

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Prajwal B

Prajwal B

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