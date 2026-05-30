Karnataka CM Change: ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಡ್ಡ, ತಲೆಕೂದಲು ತೆಗೆಯದೇ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸದ್ಯ ಈ ಸುದ್ದಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
CM Change: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ (Siddaramaiah Resign) ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂಯೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ (DK Shivakumar) ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಹಲವಾರು ಮಂದಿಯ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂದು, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಹಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಾಗಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ನಾಯಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಬರೀ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲ ದೇವರನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಡ್ಡ, ಕೂದಳು ತೆಗೆಯದೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.
ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಅಗಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯಿಂದ ಹರಕೆ!
ಹೌದು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಡಿಕೆಶಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ವಿಶೇಷ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಹರಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಕನಸಿಗಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ತಪ್ಪಸ್ಸು
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ರಾಮನಗರ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಅವರ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಫಲ ಸಿಗುವಂತಿದೆ.
ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ
ಮೂರು ವರ್ಷ ಗಡ್ಡ, ಕೂದಲು ತೆಗೆಯದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ಸು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕುಂಭಮೇಳದ ವೇಳೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಹಿಡಿದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾನು ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ತಲೆಕೂದಲು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ದೇವರು ವರ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಈಶ್ವರಪ್ಪ
ಅಭಿಮಾನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೂ ಆಗಿರುವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಕನಸು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಡೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು "ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನಾಸೆ. ತಲೆಕೂದಲು, ಗಡ್ಡ ತೆಗೆಯದೇ ಇರಲು ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮುಡಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಡಿಕೆಶಿಯವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮುಡಿ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಮರುದಿನ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮುಡಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.