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ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ: ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿನವರೆಗೆ ಐಕ್ಯೂಐ ಭಾರೀ ಸುಧಾರಣೆ, ನಿಮ್ಮ ನಗರದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 25 ರಿಂದ 39 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಇದನ್ನು ‘ಉತ್ತಮ’ವಲಯ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 22, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:22 AM IST
ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ: ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿನವರೆಗೆ ಐಕ್ಯೂಐ ಭಾರೀ ಸುಧಾರಣೆ, ನಿಮ್ಮ ನಗರದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!
Image Credit: ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AI)

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿನವರೆಗೆ ಐಕ್ಯೂಐ ಭಾರೀ ಸುಧಾರಣೆ, ನಿಮ್ಮ ನಗರದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!
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