  • ಜಾಲಿ ರೈಡ್‌ ಹೊರಟಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ!..ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದ ಯುವತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಜಾಲಿ ರೈಡ್‌ ಹೊರಟಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ!..ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದ ಯುವತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

Hasana accident: ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗುತಿದ್ದ ಆ ಯುವತಿ..ಇಂದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಅಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮನಕಲುಕುವ ಘಟನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತೆ, ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದ ಆ ಯುವತಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯೆಜಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಯಿತು? ನೋಡಿ ಸ್ಡೋರಿ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 23, 2026, 06:14 PM IST
  • ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ತಂದ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್
    ಚಲಿಸ್ತಿದ್ದ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಪ್ರಿಯಾ

ಜಾಲಿ ರೈಡ್‌ ಹೊರಟಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ!..ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದ ಯುವತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಹಾಸನ: ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗುತಿದ್ದ ಆ ಯುವತಿ ಇಂದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಅಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾಳೆ.ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೀಗ ನಗು ನಿಂತು, ಕಣ್ಣೀರು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ಯುವತಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಜೀವವನ್ನೇ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕ್ರೂರ ದುರಂತ ಕಥೆ ಇದು. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮನಕಲುಕುವ ಘಟನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತೆ, ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದ ಆ ಯುವತಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯೆಜಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಯಿತು? ನೋಡಿ ಸ್ಡೋರಿ..

ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹದಿಹರೆಯದ ಯುವತಿ...ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಂಪ್ ಕಾಣದೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದ ದುರಂತ... ಓರ್ವ ಯುವತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಧಾರುಣ ಸಾವು, ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ... ಹೌದು, ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಹಾಸನ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ನಗರದ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಬಡಾವಣೆಯ 23 ವರ್ಷದ ಪ್ರಿಯಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನದನಪ್ಪಿದ್ರೆ, 24 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ!..ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರಿಯಾ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಸ್ವಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಂಪ್ಸ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಬೈಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯಾ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ನಗುತಿದ್ದ ಮಗಳು, ಇಂದು ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಸನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹದಿಹರೆಯದ ಯುವತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇನ್ನು ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸ್ವಾತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಾಸನದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡೆವೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಪ್ರಿಯಾ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಎ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದಳಂತೆ. ಪ್ರಿಯಾ ತಂದೆ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದು, ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೇ ಹೋಗಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪ್ರಿಯಾ ತಾತ ಕಣ್ಣಿರಿಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆಯ ಕಿರೀಟ!..ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕನಸ್ಸಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ

