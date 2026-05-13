ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ, ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಬದುಕನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಸನ ನಗರದ 'ಎಂ.ಜೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್' ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸನ : ಕಿರ್ತನ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಎಂದಿನಂತೆ ನಗರದ 'ಎಂ.ಜೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್' (MJ Fitness Hassan) ಜಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ವರುಣ್ ಎಂಬಾತ ಕೂಡ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಿರ್ತನ್ನ ಭುಜ ವರುಣ್ಗೆ ತಗುಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ವರುಣ್ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಿರ್ತನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ (Hassan gym fight) ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೋಡುಗರ ಎದೆ ಝಲ್ಲೆನಿಸುವಂತಿವೆ. ವರುಣ್ ಮತ್ತು ಕಿರ್ತನ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವರುಣ್ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಿರ್ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮ ಆತ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ಓಡಿ ಬಂದು ಕಿರ್ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರಾದರೂ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಕಿರ್ತನ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ : ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಕಿರ್ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನನ್ನು ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಹಲ್ಲೆಯ ಭೀಕರತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ದಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಕಿರ್ತನ್ನ ತಲೆಬುರುಡೆ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ (Skull Fracture). ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಒಳಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿರ್ತನ್ ಕೋಮಾಗೆ ಜಾರಿದ್ದು, ಐಸಿಯು (ICU) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ : ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಸನ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ವರುಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.