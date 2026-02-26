English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಬಂಧನದ ಶಿಕ್ಷೆ: ಜೀತ ಪದ್ದತಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ

ಬದುಕಿಗಾಗಿ ದೂರದೂರಿನಿಂದ ಬಂದ 18ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು, ಹಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಕರೆತಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಾಯದ ದುಡಿಮೆ ಹಾಕಿ, ಸಂಬಳ ನೀಡದೇ, ಸರಿಯಾದ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 26, 2026, 04:08 PM IST
  • ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮಾನವೀಯ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ
  • ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್

ಬದುಕಿಗಾಗಿ ದೂರದೂರಿನಿಂದ ಬಂದ 18ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು, ಹಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಕರೆತಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಾಯದ ದುಡಿಮೆ ಹಾಕಿ, ಸಂಬಳ ನೀಡದೇ, ಸರಿಯಾದ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಗು ಮಂಕಾಗಿ, ಮನಸ್ಸು ಬಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಭಯವಿರೋ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲೂ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಜೀತ ಅನ್ನೋ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಂದ ಮುಕ್ತಮಾಡಲಾಗಿದೆ..

ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮಾನವೀಯ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ... ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್... ಕೆಲಸದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಕೂಕಿ‌ ನೀಡದೆ ಒತ್ತಾಯದ ದುಡಿಮೆ... ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ‌ ನಡೆಸಿ 18 ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣೆ..‌ ಹೌದು, ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿಯ ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ.. ಬಡತನದ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಬದುಕಿನ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎದುರಾದದ್ದು ಕ್ರೂರ ವಾಸ್ತವ. ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದವರು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಗೂಲಿ ನೀಡದೆ, ಶುಂಠಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಊಟವನ್ನೂ ನೀಡದೇ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಹಳೇಬೀಡು ಸಮೀಪದ ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪರನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆ ಹಳೇಬೀಡು ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ... 

ಸಧ್ಯ ಹಾಸನ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಮುನೇಶ್ ಮತ್ತು ಮಂಜು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು. ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.. ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು.. 

ಬದುಕಿಗಾಗಿ ದೂರದೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಈ ಅಮಾಯಕರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ನೋವು ಮನಕಲಕುವಂತಿದೆ. ದಿನಗೂಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡಿಮೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬದುಕು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ.. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

Hassan inhumane slavery case

Trending News