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Prajwal Revanna Case: ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ಪೆನ್‌ಡ್ರೈವ್‌ ಪ್ರಕರಣ; ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ

Prajwal Revanna Pendrive: ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪೆನ್‌ಡ್ರೈವ್‌ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್‌ಐಟಿ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ 13,712 ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್‌ ಶೀಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಪೆನ್​ ಡ್ರೈವ್​​ ಬಳಸಿಕೊಂಡು (Pendrive Case) ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 27, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:26 PM IST
Prajwal Revanna Case: ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ಪೆನ್‌ಡ್ರೈವ್‌ ಪ್ರಕರಣ; ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ

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Prajwal B

Prajwal B

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