ತಾಯಿ ಜೊತೆ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಮಾತಾನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್!.. ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಯುವತಿ

ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ದಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ… ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳನ್ನೇ ಚೂರುಚೂರಾಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಗುತಿದ್ದ ಮಗಳು… ಇಂದು ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದರೆ, ಆ ನೋವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹವೇ ಹೃದಯ ಕಲುಕುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ… ಭರವಸೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಠಾತ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಏನಾಯ್ತು ಆ ಯುವತಿಯಿಗೆ…? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ…
ಕನಸುಗಳನ್ನೇ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಯುವತಿಯ ದುರಂತ ಮೆದುಳಿನ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾವು ಕಣ್ಣೇದುರೇ ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪೋಷಕರು ಕಣ್ಣೀರು. ಹೌದು, ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಡಿಲಕ್ಕನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರ್ ಹಾಗೂ ಸರೋಜಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಶ್ವೇತಾ (25) ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಯುವತಿ. ಯವತಿ ಶ್ವೇತಾ ಬಿ.ಜಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಹಾಸನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯವರ ಆಧಾರವಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ವೇತಾ, ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಮಾಗೆ ಜಾರಿದ್ದರು.
ಶ್ವೇತಾಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಶ್ವೇತಾಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರೂ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಶ್ವೇತಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮಗಳು ಹೋರಾಡಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಗಂಗಾಧರ್ ಮತ್ತು ಸರೋಜ ದಂಪತಿಗೆ ತಾಳಲಾರದ ನೋವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ದುಃಖದ ಮಡುಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಗಳ ಸಾವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತೊಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಮಗಳ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ತ ಬಳಿಕವೂ ನಮ್ಮಗಳು ಬೇರೆಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಆಸರೆಯಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಸೆಯೂ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ..
ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಕನಸುಗಳ ಜೊತೆ ನಗುತ್ತಾ ಬದುಕಿದ್ದ ಯುವ ಜೀವ… ಇಂದು ಮೌನವಾಗಿ ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಗಳ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಪೋಷಕರ ಆಶೆಯೂ ನೆರವೇರದಿರುವುದು ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸಿದೆ. ಶ್ವೇತಾಳ ಅಕಾಲಿಕ ಅಗಲಿಕೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಕತ್ತಲೆಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದು, ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ನಾಜೂಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿಸುತ್ತದೆ… ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಲು… ಇದೇ ಈ ದುರಂತದ ಕಹಿ ಸತ್ಯ.