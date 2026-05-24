ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯಲು ತೋಟಗಳ ಸುತ್ತ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಆನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ. ಸೋಲಾರ್ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ತಗುಲದಂತೆ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬೇಲಿ ದಾಟಿ ತೋಟದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿವೆ.
ಹಾಸನ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ರೈತರ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ದಾಟಿ, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ತೀವ್ರ ರಂಪಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯಲು ತೋಟಗಳ ಸುತ್ತ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಆನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ. ಸೋಲಾರ್ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ತಗುಲದಂತೆ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬೇಲಿ ದಾಟಿ ತೋಟದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿವೆ. ಆನೆಗಳ ಈ 'ಕಿಲಾಡಿ' ಐಡಿಯಾ ಕಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಮರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಕಾಫಿ ತೋಟದೊಳಗೆ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡಿ ಪುಂಡಾಟ ನಡೆಸಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆನೆಗಳು ತುಳಿದು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಡು ತೀವ್ರ ಆವೇಶದಿಂದ ಗೀಳಿಡುತ್ತಾ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೋಲಾರ್ ಬೇಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾಯಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಜೀವಭಯದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳ ಈ ಇಡೀ ಪುಂಡಾಟದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ.
ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಮರಳಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ತೀವ್ರ ಭಯಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. "ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.