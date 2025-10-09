ಹಾಸನಾಂಬೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ 2025: ಇಂದಿನಿಂದ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಆರಂಭ

ಹಾಸನಾಂಬೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ 2025: ಹಾಸನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದೇವಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಿಂದ 22ರವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿಕಸಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರನುಸಾರ “ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್” ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
80 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವೀಲ್ಚೇರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸೇವೆಗಳು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:15ಕ್ಕೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದರ್ಶನದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಸಂಜೆ 10ರವರೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಪರಂಪರೆಯ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷ ಆಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 6366105589 ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲಕ ದರ್ಶನ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ, ಸಾಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇ-ಹುಂಡಿ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಸನಾಂಬೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಉತ್ಸವವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸುಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸಮರ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ದರ್ಶನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಯಾರಾಗಿದೆ.