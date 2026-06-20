Haveri Gold Mine News: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ KGF ಹಟ್ಟಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ತಲೆ ಎತ್ತುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ʼಚಿನ್ನದ ನಾಡುʼ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಈಗ ಮೂಡಿದೆ. ಏನಿದು ಸುದ್ದಿ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಚಿನ್ನದ ನಾಡಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ.!
ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಣಜೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೇನಾದರೂ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಚಿನ್ನದ ನಾಡಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕಾಗಿ 2015 ರಿಂದಲೇ ನಡೆದಿತ್ತು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ:
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಣಜೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕುರುಹುಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 2015 ರಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಡೆಕ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 2015 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಡೆಕ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ:
ಡೆಕ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಗಣಜೂರು ಸರಹದ್ದಿನಿಂದ ನಾಗೇಂದ್ರನಮಟ್ಟಿವರೆಗೆ 72 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಇರುವದು ಪತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು.
ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಂಪನಿ:
ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು 72 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಯಲ್ಲಿ 150 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರಸಿದ್ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಲೀಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ,
ಹಾವೇರಿ ನಗರ ಹಾನಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನೂ ತೆರದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲ ಕಾನೂನು ತೊಡಕಿನಿಂದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿತ್ತು.
ಕಬ್ಬಿಣದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್:
ಇನ್ನು ಗಣಜೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೀಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗಣಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಣಜೂರು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗೂ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡ್ಚಿರೋಲಿಯಂತೆಯೇ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಣಜೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಗಣಜೂರಿನ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆತಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಡಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಗಣಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರು ವಿರೋಧ:
ಒಂದೆಡೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಹಾವೇರಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಡಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಗಣಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದು ಲೀಸ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮರಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ರೈತರು ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನೆನಪಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.