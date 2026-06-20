Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಚಿನ್ನದ ನಾಡಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ! ಗಾಣಜೂರು ಬಂಗಾರದ ಗಣಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್?‌

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಚಿನ್ನದ ನಾಡಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ! ಗಾಣಜೂರು ಬಂಗಾರದ ಗಣಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್?‌

Karnataka Haveri Ganajur Gold Mine: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಹಟ್ಟಿ ಮಾದರಿಯ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದೀಗ ಗಾಣಜೂರು ಮತ್ತೊಂದು KGF ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕುರಿತ ಲೇಟೆಸ್ಟ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written ByYashaswini V
Published: Jun 20, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:35 AM IST
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಚಿನ್ನದ ನಾಡಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ! ಗಾಣಜೂರು ಬಂಗಾರದ ಗಣಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್?‌

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್, ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಚಿನ್ನದ ನಾಡಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ! ಗಾಣಜೂರು ಬಂಗಾರದ ಗಣಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್?
Haveri gold mine28 min ago
2
Dina Bhavishya1 hr ago
3
Haveri Rain DeficitJun 19
4
FIFA World Cup 2026Jun 19
5
Raj Gandhi organ donationJun 19