ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆ

ಹಾವೇರಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಮರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಉಭಯ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಶಿವಬಸವ ಹಾಗೂ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿಕೋಲು, ನಂದಿಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ, ಜಾಂಜಮೇಳ, ಸಮಾಳ, ಐರಣಿ ಮಠದ ಆನೆ, ಹುಲಿವೇಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರಗು ನೀಡಿದವು.
ಹಾವೇರಿಯ ಎಂ.ಜಿ. ರೋಡ್, ಸುಭಾಷ್ ವೃತ್ತ, ದೇಸಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು 15 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠವು ಭಕ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಮಠವಾಗಿದ್ದು, ಜಾತಿ–ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.