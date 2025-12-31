English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆ

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆ

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಮತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 31, 2025, 01:08 PM IST
  • ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠವು ಭಕ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಮಠವಾಗಿದ್ದು, ಜಾತಿ–ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು

Trending Photos

ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌, ಪತ್ನಿ.. ನೂಕುನುಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಪಾರಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!
camera icon5
ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌, ಪತ್ನಿ.. ನೂಕುನುಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಪಾರಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
camera icon6
Lakshmi Narayana Yoga
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್..
camera icon5
today gold price drop
ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್..
ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ನೈಟ್‌ ಬಿಯರ್‌ ಡಬಲ್‌ ಕಿಕ್‌ ಹೊಡಿಬೇಕಾ..! ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
camera icon8
beer
ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ನೈಟ್‌ ಬಿಯರ್‌ ಡಬಲ್‌ ಕಿಕ್‌ ಹೊಡಿಬೇಕಾ..! ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆ

ಹಾವೇರಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಮರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಉಭಯ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಶಿವಬಸವ ಹಾಗೂ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿಕೋಲು, ನಂದಿಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ, ಜಾಂಜಮೇಳ, ಸಮಾಳ, ಐರಣಿ ಮಠದ ಆನೆ, ಹುಲಿವೇಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರಗು ನೀಡಿದವು.

ಹಾವೇರಿಯ ಎಂ.ಜಿ. ರೋಡ್, ಸುಭಾಷ್ ವೃತ್ತ, ದೇಸಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು 15 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠವು ಭಕ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಮಠವಾಗಿದ್ದು, ಜಾತಿ–ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

 

haveriHaveri NewsHukkerimath JatreHaveri HukkerimathNorth Karnataka Temple Festival

Trending News