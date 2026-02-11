ಕಮಿಷನ್ ಆಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾಯ್ತು ಯುವಕನ ಜೀವನ: ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಮೋಸದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಬ್ರೋಕರ್..

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮೀಯ ಮಾದರಿಯ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಆರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನವವಿವಾಹಿತ ಯುವಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದೆ. ನಂಬಿ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಸಲಿ ಮುಖ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯುವಕ ದಿಕ್ಕೇತೋಚದಂತಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರವಿ ಜವಳಿ ಎಂಬುವವರೇ ಈ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ. ಬ್ರೋಕರ್ಗಳ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ರವಿಗೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಆರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಹಿರೇಕೆರೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರವಿ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿರಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಕೆ ಎಂಬಾಕೆಯ ಮದುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿಯೇ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ದಂಪತಿಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದೆ.
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ರೇಖಾಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರೋಕರ್, ರವಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ರೇಖಾ ಅವುಗಳನ್ನು "ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು" ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದಳಂತೆ. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಆಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹಿತೆ ಮತ್ತು ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಆಕೆಯ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕುದುರಿಸಿದ್ದವರು ದಂಜನ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಶಾರದಮ್ಮ ಎಂಬ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು. ವಧುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ, ಆಕೆಯ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿಟ್ಟು ರವಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಬ್ರೋಕರ್ಗಳ ಕಮಿಷನ್ ಆಸೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತ ರವಿ ಜವಳಿ, ಈಗ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಲಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ರೇಖಾ ಹಾಗೂ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿದ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರವಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ವಧು ಅಥವಾ ವರನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯ ಈ ಘಟನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಹಾವೇರಿ ಜನ ಇದೀಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.