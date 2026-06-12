Guru-Shishya Tradition Alive: ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪಾಠ ಹೇಳೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬದುಕನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಹಣವಿಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತನ್ನ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ನೀಡಿ ಓದಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ, ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರನ್ನೇ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಂಚನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ಇದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ. 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ CS ವಸ್ತ್ರದ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಗುರುವಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರನ್ನೇ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ.
2007ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನವೀನ್ ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಂಎನ್ಸಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬಡತನದ ನಡುವೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನವೀನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ತಾಯಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತೆಂದರೆ, ಶೇಂಗಾ ಉರಿದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.. ಆದ್ರೆ ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕ CS ವಸ್ತ್ರದ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆಯಾಗಿ ನಿಂತರು.. ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತರು.. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಪೀ ಕಟ್ಟಿದರು.. ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು.. ಓದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಗುರುವಿನ ಆ ಒಂದು ಸಹಾಯವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದವು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಂದು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇ ಜರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದ. ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಗುರುವಿನ ಋಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನವೀನ್, ಎಲ್ಲರ ಎದುರಲ್ಲೇ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರಿನ ಕೀ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಗುರುಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರು ಕೀ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ CS ವಸ್ತ್ರದ ಭಾವುಕರಾದರು.. ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ತೋರಿದ ಈ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ತರಿಸಿತು.. ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಮಠದ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕೀ ಹಸ್ತಾಂತರ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹಣ ಹುದ್ದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಸಂಬಂಧವೊಂದು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಸಂ ಬಂಧ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ಗುರು. ಇಂದು ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದ ಪಾಠವಲ್ಲ, ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಾನಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಜೀವಂತ. ಗುರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಅವಕಾಶ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿತು.. ಬದಲಾಗಿದ ಬದುಕು ಇಂದು ಗುರುವಿಗೆ ಗೌರವವಾಗಿ ಮರಳಿ ಬಂದಿದೆ.