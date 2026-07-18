/ಗೌಡರು ಜೈಲಿಗೋದರೂ ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೂ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲ! ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಬದುಕೆ ಚೆಂದ..

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ (85) ಅವರು ಇಂದು (ಶನಿವಾರ 18) ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಯ ವರೆಗಿನ ದೇವೇಗೌಡ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಆದರ್ಶ..
ಹೌದು.. ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು 1954 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಕೈಹಿಡಿದರು. ದೇವೇಗೌಡರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಮುಗಿಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯವರೆಗೆ ಬೆಳೆದ ಅವರ ದೀರ್ಘ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಅಚಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪತಿಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಏಳುಬೀಳುಗಳು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಜೈಲು ವಾಸ, ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದರೂ ಸರಳತೆ ಜೀವನ : ಪತಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸರಳ ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆ, ಮಿತ ಮಾತು ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯಂತೆಯೇ ಜೀವಿಸಿದರು..
ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧೃತಿ ಗೆಡದ ಗಟ್ಟಿ ಗಿತ್ತಿ : ಗೌಡರ ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲುಗಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸಾಕಿ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರದ್ದು. ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ಪತಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಮಹಿಳೆ..
ಅಚಲ ದೈವಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ: ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಅವರು, ಪತಿಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನೆರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ದಂಪತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.