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ಗೌಡರು ಜೈಲಿಗೋದರೂ ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೂ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲ! ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಬದುಕೆ ಚೆಂದ..

HD Deve Gowda Wife Chennamma Devegowda : ಪತಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದರೂ ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯಂತೆ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ದಂಪತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 18, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:53 PM IST
ಗೌಡರು ಜೈಲಿಗೋದರೂ ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೂ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲ! ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಬದುಕೆ ಚೆಂದ..
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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