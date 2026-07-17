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ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಆಸಿ*ಡ್‌ ದಾ*ಳಿ! ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದು ರೇವಣ್ಣನಿಗೆ.. ಅಂದು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ನಡುಗಿತ್ತು

ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 2001 ರಂದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ ಘಟನೆಯದು. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸೊಸೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು.. ಆ ದಿನ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದದ್ದು ಏನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Jul 17, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:54 PM IST
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಆಸಿ*ಡ್‌ ದಾ*ಳಿ! ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದು ರೇವಣ್ಣನಿಗೆ.. ಅಂದು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ನಡುಗಿತ್ತು
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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