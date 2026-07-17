/ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಆಸಿ*ಡ್‌ ದಾ*ಳಿ! ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದು ರೇವಣ್ಣನಿಗೆ.. ಅಂದು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ನಡುಗಿತ್ತು

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿoptionsದ್ದ ಆ ಭೀಕರ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯವೊಂದು ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 2001 ರಂದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸೊಸೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌಡರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್' ಸಾಧಕರ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವೇಗೌಡರು, ಅಂದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಯ ಕರಾಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಪ್ರೇರಣೆ : ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವೈಷಮ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಲೋಕೇಶ್ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಿತೂರಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಗೌಡರು ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಮಗ ಎಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರೇವಣ್ಣ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನೇ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ದರೂ, ಆತನ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿತ್ತು" ಎಂದು ದೇವೇಗೌಡರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ದೇವೇಗೌಡರು : ಆಸಿಡ್ ಎರಚಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆತನಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇವೇಗೌಡರೇ ಆತನನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. ಆತ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಲೋಕೇಶ್ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕುವರೆ ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಮನನೊಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. 'ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಮಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಗೌಡರು ನೆನೆದರು.
ಆಗ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, "ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆಯೇ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ, ಅಪರಾಧಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಅಥವಾ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ?" ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗೌಡರು ತಮ್ಮನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪತ್ನಿಯ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಗೌಡರು : ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಪತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದರೂ ಚನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು. "ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಪತ್ನಿಯ ಸಹಕಾರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನಾನು ಬರುವವರೆಗೂ ಆಕೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚನ್ನಮ್ಮ ಅವರು, "ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ನನಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು (ದೇವೇಗೌಡರು) ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅಂದಿನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ರಹಸ್ಯ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದಾಗ ದೇಶದ ಜನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲದೆ, ದೇವೇಗೌಡರ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.