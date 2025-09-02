English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಓಲಾ, ಉಬರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್​​​ ಸೇವೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್

Ambulance Service: ಓಲಾ, ಉಬರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್​​​ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್​​​ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುವಾಗಲಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್​​​ ಸೇವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.   ಈ ಕುರಿತ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 2, 2025, 01:54 PM IST
  • ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ​​​ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್​​​ ಸೇವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ
  • ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್​​​ ಬುಕ್
  • ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮಾಹಿತಿ

Online Ambulance Service: ಆರೋಗ್ಯದ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 108 ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಬೇರಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್​ಗಳ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಆಗದೆ ಜನರ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್​​​ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರೋಗಿಯಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇದು ಅವರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ತರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆ್ಯಪ್​ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್​​​ ಸೇವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. 

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್  ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ತುರ್ತಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಓಲಾ, ಊಬರ್ ಕ್ಯಾಬ್​​ಗಳನ್ನು ಬುಕ್​ ಮಾಡುವ  ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್​​​ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ  ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್​​​ ಸೇವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ: 100 ಹಂದಿಗಳು ಸಾವು, ಜನರಿಗೆ ಆತಂಕ ಬೇಡವೆಂದ ಇಲಾಖೆ

ಆ್ಯಪ್‌ ಆಧಾರಿತ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್  ಸೇವೆ: 
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ  ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆ್ಯಪ್‌ ಆಧಾರಿತ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್  ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಯಾವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಿಹೆಚ್‌ಸಿ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್​​​ ತಲುಪಲಿದೆ. 

ಆ್ಯಪ್‌ ಆಧಾರಿತ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ: 
ಆ್ಯಪ್‌ ಆಧಾರಿತ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಉಚಿತ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಖಾಸಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್​​​​ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗಂತ, ಖಾಸಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್​​​​ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್​​​ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಏಕರೂಪದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 5 ದಿನ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ಓಲಾ, ಊಬರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓಲಾ, ಊಬರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಆಗುಹೋಗುಗಳ‌‌ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಬಳಿಕ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ  ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

