Ambulance Golden minute Health department: ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 108 ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ ತುರ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ತ್ವರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿನ ಮೂಲಕ ತುರ್ತು ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದರು.
108 ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
108 ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡವು ರೋಗಿಗಳನ್ನು 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್" ಚೌಕಟ್ಟು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರೋಗಿಯ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಕಾಲಿಕ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್?
- ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 20 ನಿಮಿಷದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆಗಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ
- ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರು ಹೆಣಗಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ
- ಇದೀಗಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿನಿಟ್ 13 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತರಲು ಪಣ
- ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಆಂಬ್ಯಲೆನ್ಸ್ ಈದಿರುವ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಡಬ್ಬಲ್ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದೆ.
- ಕೊರತೆ ಇರುವ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗಳ ಖರೀದಿಗೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ
- ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯ ಜವಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಜಿವಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿತ್ತು.
- ಆದರೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಬಿಕೆ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ಖುದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಗಲೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
- ಆದರೂ ಜಿವಿಕೆ ಹಳೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ಈಗಲೂ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಸಮಾಧಾನ ಕ
- ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ
- ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 13 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುವ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಪಣ
*ಏನಿದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿನಿಟ್
ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 60 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಲುಪುವಂತೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಡವಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು: ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ: ನಗರದಲ್ಲಿನ ದಟ್ಟಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಕ್ ಅವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡದಿರುವುದು.
ವರುಣನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದು.ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ (Diversions): ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದು. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು (Bengaluru Traffic Police), ಗ್ರೀನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ (Green Corridor) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೈಕ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.