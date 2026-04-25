  • ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಜನ: ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾರ್ಡ್ ತೆರೆದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ

Heat Stroke in Karnataka: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸುಡುಸುಡು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜನರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ‌. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ರ ಬಳಿಕ ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಾರದಷ್ಟು ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 25, 2026, 05:28 PM IST
  • ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜನರು ಕಂಗಾಲು
  • ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಡಲಾಗದಷ್ಟು ಬಿಸಿಲ ಬೆಂಕಿ
  • ಬೇಸಿಗೆ ಎದುರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್- ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಓಪನ್

IPL ನಲ್ಲಿ 2 ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೂ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆರೆಂಜ್‌ ಕ್ಯಾಪ್.. ‌ಹೇಗಿದೆ ಹಾವು-ಏಣಿ ಆಟ?
IPL ನಲ್ಲಿ 2 ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೂ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆರೆಂಜ್‌ ಕ್ಯಾಪ್.. ‌ಹೇಗಿದೆ ಹಾವು-ಏಣಿ ಆಟ?
ಶುಕ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯ!
ಶುಕ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯ!
RCB, RR, ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು.. ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ CSK, DC, SRH..
RCB, RR, ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು.. ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ CSK, DC, SRH..
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವದ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು.. ಯಾರು ಅವರು?
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವದ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು.. ಯಾರು ಅವರು?
Heat Stroke Management Rooms: ಈ ವರ್ಷ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಟ್‌ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೂ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌ ಆಗಿದೆ. ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧಗೆಗೆ ನಲುಗಿರುವ ಜನರು ಎಳನೀರು, ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಪೈನಾಪಲ್, ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಜನರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4ರ ವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಅಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಿಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 37 ರಿಂದ 38 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪವಿದ್ದು,  ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ ತಾಪಮಾನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತು  ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಡ್ ತೆರೆದಿದೆ‌.

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾರ್ಡ್ ತೆರೆದಿದ್ದು 15 ಬೆಡ್‌ಗಳು, ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೋಣೆ, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾರ್ಡ್ ತೆರೆಯಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. 

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲಿನ‌ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು  ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನ‌ ತಾಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ತಂಪುಪಾನೀಯ, ಎಳನೀರು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಡುಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಿಗೆ ಜನರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಲು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಾಪಮಾನವಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತತ್ತರ: ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ʼಕೂಲ್‌ ಕೂಲ್‌ʼ ಆರೈಕೆ!

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

