ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಉಷ್ಣ ಅಲೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲಾಖೆಯ ಈ 10 ಸೂತ್ರ ಪಾಲಿಸಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಿದೆ.ಕೆಲವೆಡೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಚ್ಚೆತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ..ಇದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉಷ್ಣತೆಯ ಅಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ನಂತರವೇ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಿಕೋಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು,ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವವರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಜನರು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ತಾಪಮಾನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್–ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 32–36°C ನಡುವೆ ಇರುವ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ, ಈ ಬಾರಿ ಹಲವೆಡೆ 40°C ದಾಟಿ, ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 44–45°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಋತು ಚಲನೆಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರತೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನಲ್ಲೆ ಹಲವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೂಡ ದಾಖಲು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಂದ ಜನರು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲಾಖೆ ತಂದಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳು ನೋಡುವುದಾದರೆ
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು:
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೊರ ಹೋಗದಂತೆ ಸೂಚನೆ.
- ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ.
- ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಅಳಕವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವುಂತೆ ಸಲಹೆ.
- ಆದಷ್ಟು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸೂಚನೆ.
- ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಛತ್ರಿ, ಟೋಪಿ, ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ.
- ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಬೆಳ್ಳಗೆ 11 ಗಂಟೆ & ಸಂಜೆ 4 ನಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ.
- ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ , ಹೃದ್ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
- ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಸುಸ್ತು, ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.
- ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಸಿಗೆಗಳು
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸೂಚನೆಯೂ ಹೌದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಜಾಗೃತರಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.