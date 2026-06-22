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Rain Alert: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಮಳೆ‌ ಅಬ್ಬರ; ಜೂನ್ 27 ರವರೆಗೂ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಆರೆಂಜ್‌ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜೂನ್‌ 27 ರವರೆಗೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ  ನೀಡಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 22, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:30 PM IST
Rain Alert: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಮಳೆ‌ ಅಬ್ಬರ; ಜೂನ್ 27 ರವರೆಗೂ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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