ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ.. ರೈತರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂದ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ವರ್ಷಧಾರೆ!

chikmagalur rains: ಚಳಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಧಾರಾಕಾರವಾದ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರ ಬೆಳೆದ ಕಾಫಿ, ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಳಸ, ಕುದುರೆಮುಖ, ಹೊರನಾಡು, ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಬೆಳೆಯಿಂದ ರೈತರು ಹೈರಾಣು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೋರು ಮಳೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವೆಡೆ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಒಣಗಿಸೋದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಜೋರು ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಫಿಯೂ ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಸುರಿದ ಜೋರು ಮಳೆ ಜೊತೆ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ಚಳಿಯಿಂದ ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಅನ್ನದಾತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಗಿದೆ. ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದ ಭತ್ತ ನೆಲಕಚ್ಚುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಕಡೆ ಕಾಫಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿಯೇ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಇದು ಉದುರಿದ ರೈತನಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಂಬರ್- 1 ಸ್ಥಾನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡಿಯಾದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರ್.. ICC Ranking ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಇವರೇ!
ಇನ್ನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರಗಲು ಕೊಂಚ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದೇನಿದು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಗಾಳಿಯು ಜೋರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಂಥಾ ಚಳಿ, ಮಳೆ ಎಂದು ಓಡೋಡಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಸ್ಮಯ.. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಆಕಾಶ, ಇದರ ಹಿಂದಿದೆಯಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ?