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Heavy Rain in Karnataka: ಮುಂದಿನ 7 ದಿನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಭಾರೀ ಮಳೆ! 19 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್‌

Rain Alert: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಆಗಮನದ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಳೆ ಅಲರ್ಟ್‌ (Rain Alert) ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್‌ 5 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ  ಪ್ರಮುಖ ಹವಾಮಾನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 05, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 05:24 PM IST
Heavy Rain in Karnataka: ಮುಂದಿನ 7 ದಿನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಭಾರೀ ಮಳೆ! 19 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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