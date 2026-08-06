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Rain Alert: ಮಳೆಯಬ್ಬರಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ; ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌

Weather Update: ಆಗಸ್ಟ್‌ 6 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ವರುಣಾರ್ಭಟನ ಜೋರಾಗಲಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 06, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:04 AM IST
Rain Alert: ಮಳೆಯಬ್ಬರಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ; ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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