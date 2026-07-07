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Karnataka Rain: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಫಿಕ್ಸ್‌! ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ!

Rain Alert: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 8 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ರಾಜ್ಯದ ನದಿ, ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಭೂಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 07, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:48 PM IST
Karnataka Rain: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಫಿಕ್ಸ್‌! ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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