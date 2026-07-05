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Heavy Rain: ಮುಂದಿನ 7 ದಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ ಫಿಕ್ಸ್‌! 40-50 ಕಿಮೀ ವೇಗದ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

Karnataka Rain: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಳ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲರ್ಟ್‌ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಹಾಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರವಿಡೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಲರ್ಟ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 05, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:41 AM IST
Heavy Rain: ಮುಂದಿನ 7 ದಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ ಫಿಕ್ಸ್‌! 40-50 ಕಿಮೀ ವೇಗದ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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