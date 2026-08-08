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School Holiday Today: ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದೂ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ! ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?


School College Holidays: ಇದೀಗ ಇಂದೂ (ಶನಿವಾರ, ಆ.08) ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 08, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:02 AM IST
School Holiday Today: ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದೂ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ! ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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