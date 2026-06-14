Bengaluru weather today: ಬೆಂಗಳೂರು: ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಕೇರಳ ಕರಾವಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದ ನೈಯತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ, ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಾಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲುದೆ ಅಂತಾ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ,
ಐಎಂಡಿ ಹವಾಮಾನ ನವೀಕರಣ: ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜೂನ್ 14 ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖದ ಅಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಹವಾಮಾನ
ಇಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಹವಾಮಾನ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಾಣಾ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಮಿಂಚು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಭಾನುವಾರ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು 24 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ದ್ರತೆಯು 75% ರಿಂದ 45% ರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒಡಿಶಾ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಳಿದ ಭಾಗ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಾದ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ಉತ್ತರದ ಮಿತಿಯು ಹರ್ನೈ, ಸೋಲಾಪುರ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಭದ್ರಾದ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್, ಕಳಿಂಗಪಟ್ಟಣಂ, ಪರದೀಪ್, ಬರಿಪದ, ಪುರುಲಿಯಾ, ಧನ್ಬಾದ್, ಮುಜಾಫರ್ಪುರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಜೂನ್ 14-15ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ; ಜೂನ್ 14 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 17-18ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ-ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ; ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ; ಜೂನ್ 15-16ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ-ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಲವಾರು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 16 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇಂದಿನ ದೆಹಲಿ ಹವಾಮಾನ ದೆಹಲಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ/ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ." ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 1.6°C ನಿಂದ 3.0°C ಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 37°C ಮತ್ತು 39°C ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು, ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 23°C ಮತ್ತು 25°C ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು.
ಇಂದಿನ ದೆಹಲಿ ಹವಾಮಾನ ದೆಹಲಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ/ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ." ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 1.6°C ನಿಂದ 3.0°C ಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 37°C ಮತ್ತು 39°C ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು, ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 23°C ಮತ್ತು 25°C ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು.
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